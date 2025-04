Eerste publiek bezoekt graf van paus Franciscus

ROME (ANP/BELGA) - Het graf van paus Franciscus is voor het eerst bezocht door het publiek. Hij ligt sinds zaterdag begraven in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome.

De basiliek opende om 07.00 uur de deuren. In de vroege uren stonden al belangstellenden in de rij om het graf van de Argentijnse paus te bezoeken.

Franciscus ligt op eigen verzoek in een sober graf in zijn favoriete kerk. Daarmee is hij de eerste paus in meer dan een eeuw die buiten het Vaticaan is begraven. Op zijn tombe, van marmer uit een Italiaanse regio waar zijn grootouders vandaan komen, staat alleen de naam Franciscus als inscriptie.

Het was zaterdag erg druk in Vaticaanstad en Rome bij de uitvaartmis en processie van de paus. Het Vaticaan sprak van ongeveer 400.000 toeschouwers. Eerder deze week namen zo'n 250.000 mensen afscheid bij de open kist in de Sint-Pietersbasiliek.