Steam Games die perfect zijn om in een avond uit te Spelen

Niet elke geweldige gaming ervaring vraagt 60 uur, een strategie gids en een whiteboard. Soms zijn de meest memorabele games diegene die je niet te lang bezig houden. Of u nu op zoek bent om uw palet te reinigen tussen gigantische RPGs of gewoon geen tijd hebt om uzelf aan een episch saga te verbinden, een-zit games op Steam zijn de perfecte oplossing.

Kort betekent niet slecht. Deze games hebben emotie, sfeer en slimme mechanics verpakt in strakke, indrukwekkende ervaringen die afgerond kunnen worden in een enkele avond. En met een Steam gift kaart , kunt u een bibliotheek aan indie schatten maken zonder uw beurs in brand te hoeven steken.

De Beste Steam Games om in een Zit Uit te Spelen

1. A Short Hike

Zoals de naam al suggereert, zal de game niet uw weekend op proberen te slokken. U speelt als een vogel genaamd Claire, welke een sereen pixel eiland ontdekt. Het doel? De top proberen te halen van Hawk Peak proberen te halen. Het is een rustige, hartverwarmende ervaring met ontdekking, glijden op wind en lichte queestes die makkelijk in twee uur afgerond kunnen worden. En u zult hem waarschijnlijk opnieuw spelen zodra het eindigt.

2. The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Ooit de betekenis van keuze afgevraagd in games? Dit slimme zelfbewuste experiment nodigt u uit precies dit te doen. U kunt een deel in een uur afronden - maar met meerdere eindes, zult u gemotiveerd worden terug te komen voor meer. Het is leuk, slim en ontworpen om met uw verwachtingen te spelen.

3. What Remains of Edith Finch

Deze prijswinnende walking sim biedt een verhaalgedreven reis door een prachtig gemaakt huis vol met geheimen. U ontdekt de vaak bizarre en tragische historie via unieke gameplay segmenten. Verwacht een emotionele stomp in de maag, allemaal binnen 2-3 uur.

4. Donut County

U speelt een gat. Letterlijk. Een op physics gebaseerde puzzel game waar alles in valt. Donut County mixt slimme humor met nog slimmere mechanics in een kort en zoet pakket. Het is de digitale tegenhanger van een cupcake: tevreden en op voor u het verwacht.

5. Before Your Eyes

Knipper en het verhaal gaat verder—letterlijk. Deze verhaalgedreven game gebruikt uw webcam om uw oog knipperingen te traceren, welke u in een diep emotioneel verhaal over geheugen en leven trekken. Het is innovatief, het raakt en op in 90 minuten. Pro tip: houdt zakdoekjes bij de hand.

Waarom Deze Games een Plek in uw Bibliotheek Verdienen

Games als dit zijn perfect voor gamers die iets betekenisvol willen zonder langetermijnverbinding. Ze zijn ook fantastisch voor het aan het medium introduceren van niet gamers. Ze Geen moeilijke besturing, geen drukke maps, gewoon goede verhaalvertelling, strakke gameplay loops en pure emotionele resonantie.

En met de flexibiliteit van een Steam gift card, is het pakken van deze titels een budgetvriendelijke bezigheid. Of u ze nu aan iemand geeft voor een snelle joyride op een korte digitale ontsnapping, deze games leveren kwaliteit zonder de verbintenis.

Ten Slotte: Goede Dingen Komen in Korte Sessies

Lange games zullen altijd wel hun plek hebben, maar soms, wilt u gewoon een verhaal in een keer uitspelen zonder verbintenissen. De Steam bibliotheek zit vol met snacks die wachten om ontdekt te worden.

Digitale marketplaces als Eneba maken het makkelijker dan ooit om deze avond wonderen te ontdekken. Dus start, steek een kaars aan, pak uw snacks en duik in een complete gaming reis voordat u naar bed gaat.