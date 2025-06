Arbo Unie: Nederlander steeds vaker ziek door verveling op werk (bore-out)

Werkenden in Nederland worden vaker ziek door een bore-out, waarbij iemand stress ervaart op het werk vanwege verveling, te saai of te makkelijk werk. De Arbo Unie meldt na een analyse van eigen data dat het aantal verzuimdagen door een bore-out in vier jaar ruim vervijfvoudigd is.

In 2024 lag het aantal dagen waarop een werkende zich ziek meldde vanwege cognitieve onderbelasting 5,5 keer zo hoog als in 2021, aldus de Arbo Unie. Sinds 2021 stijgt zowel het aantal mensen met een bore-out dat zich ziek meldt als het aantal dagen dat zij verzuimen. Afgelopen jaar is het aantal ziekgemelde werkenden met deze klachten verdubbeld vergeleken met het jaar ervoor. Het aantal verzuimdagen lag 2,5 keer hoger. Het valt de Arbo Unie op dat de meeste werkenden met mentale onderbelasting in het vierde kwartaal van een jaar worden geregistreerd.