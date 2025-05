Extreem verveeld of zelfs depressief door je baan: maak kennis met de bore-out

Je hoort overal over de burn-out, maar z'n stille tegenhanger – de bore-out – blijft vaak onder de radar. Toch kan ook deze vorm van uitputting je compleet onderuithalen. Niet door te hard werken, maar juist door structurele verveling.

Bij een bore-out voel je je niet gestrest door werkdruk, maar eerder door het gebrek daaraan. Je krijgt te weinig te doen of je werk is zo eentonig dat je hersenen op slot gaan. Je zit je tijd uit, scrolt wat, doet alsof je druk bent. En hoewel dat misschien als een luilekkerleventje klinkt, voelt het allesbehalve prettig. Je gaat aan jezelf twijfelen, voelt je schuldig en nutteloos en op den duur zelfs angstig of depressief.

Vooral in grote organisaties en bij de overheid komt bore-out regelmatig voor, vaak zonder dat iemand het opmerkt. Werknemers houden de schijn op, uit schaamte of angst hun baan te verliezen. Ondertussen gaan motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen keihard achteruit.

Waarom bore-out zo gevaarlijk is

Een bore-out is meer dan verveling. Het is chronische onderprikkeling die mentaal én fysiek z’n tol eist in de vorm van vermoeidheid, hoofdpijn, somberheid of slapeloosheid. Het risico? Mensen die zich langdurig ondervraagd voelen, raken uiteindelijk net zo uitgeput als mensen die structureel overvraagd worden.

De oplossing ligt in tijdig signaleren en het gesprek aangaan. Meer verantwoordelijkheid, nieuwe projecten of zelfs een andere functie kunnen helpen. Maar het begint bij erkennen dat te weinig werk net zo schadelijk kan zijn als te veel.

Want als je nergens voor wakker hoeft te liggen, is opstaan soms juist het moeilijkst.