Iran: aanval gericht op militair doel, niet Israëlisch ziekenhuis

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran zegt dat de aanval waarbij een ziekenhuis beschadigd raakte in Israël gericht was op commando- en inlichtingencentra van de krijgsmacht in de buurt. Het ziekenhuis werd "alleen blootgesteld aan de schokgolf", meldt staatspersbureau IRNA.

De Iraanse Revolutionaire Garde noemt expliciet twee locaties die aangevallen zouden zijn: een basis van het zogenoemde C4I Corps van de Israëlische krijgsmacht, en een inlichtingencentrum van het leger in het Gav-Yam Technology Park. De garde spreekt van een "direct en nauwkeurig doelwit".

Israël zegt dat meerdere raketten het ziekenhuis troffen. Minister-president Benjamin Netanyahu sprak van een aanval op de burgerbevolking, buitenlandminister Gideon Saar noemde het een oorlogsmisdaad.

Oorlogsmisdaad

Israël is zelf onder meer door de Verenigde Naties vaak bekritiseerd om de aanvallen op ziekenhuizen in Gaza. Israël stelt dat die gebruikt worden als dekmantel voor activiteiten van Hamas. Verschillende VN-organisaties waarschuwen al maanden dat de ziekenhuizen beschermd moeten worden, zelfs als daar inderdaad militanten aanwezig zijn. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch noemen de aanvallen een oorlogsmisdaad.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Netanyahu voor misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Aanklager Andrew Cayley heeft laten doorschemeren dat daarbij ook gekeken wordt naar aanvallen op ziekenhuizen. Eind vorig jaar zei hij te vermoeden dat de aanwezigheid van militanten in de ziekenhuizen van Gaza "sterk overdreven" werd, al merkte hij wel op dat het lastig is om daar goed onderzoek naar te doen.