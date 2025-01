Arbo Unie: toename ziekteverzuim kost Nederland miljard extra

NIEUWEGEIN (ANP) - Werkend Nederland heeft in 2024 gemiddeld een dag meer verzuimd. "Dat lijkt niet veel, maar omgerekend was de Nederlandse economie 1 miljard euro meer kwijt aan verzuim dan in 2023", meldt Arbo Unie na analyse van de verzuimcijfers over het afgelopen jaar.

Vorig jaar is in totaal ruim 371.000 keer verzuimd, aldus Arbo Unie. Afgezet tegen de hele beroepsbevolking zou dit neerkomen op bijna 3 miljoen extra verzuimdagen, die per dag gemiddeld 350 euro kosten, schat Arbo Unie. Die extra kosten bestaan vooral uit loondoorbetalingen en kosten voor vervanging, maar ook uit verloren productiviteit. Dit betekent volgens de organisatie dat de toename van het ziekteverzuim in 2024 Nederland naar schatting ruim 1 miljard euro extra heeft gekost.

Volgens de arbodienst duurde vooral verzuim door psychische klachten vorig jaar langer. De duur hiervan is de afgelopen drie jaar met gemiddeld 20 dagen toegenomen onder werknemers tussen 35 en 55 jaar, komt onder meer naar voren uit de cijfers.

"Enerzijds worden mensen in werk en daarbuiten mentaal steeds meer belast", legt Corné Roelen uit, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Anderzijds merk ik dat mensen sneller in termen van ziekte denken. Tien jaar geleden hadden we last van stress, tegenwoordig hebben we een burn-out." Arbeids- en organisatieadviseur Jan van den Hoogen van Arbo Unie legt ook een verband met thuiswerken. Dat zijn mensen sinds corona vaker gaan doen, maar het is volgens hem niet goed voor onder meer het teamgevoel.