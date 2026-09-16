Armani benoemt eerste creatief directeur van buiten de familie

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot nieuwe creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt, zo maakte het bedrijf woensdag bekend.

Zijn benoeming gaat per direct in, een jaar na het overlijden van oprichter Giorgio Armani. Het modeconcern voert verschillende modelijnen, van het meer betaalbare Armani Exchange tot de exclusieve avondjurken van Giorgio Armani Privé, die ook op rode lopers worden gedragen.

Armani's nicht Silvana is verantwoordelijk voor het ontwerp van de damesmode, terwijl voorzitter Leo Dell'Orco de leiding heeft over de herencollecties.

Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok nadat Prada het merk had overgenomen. Daarvoor werkte Vitale bij Miu Miu, een ander merk van Prada.