ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klein Engels dorp stemt voor onafhankelijkheid om asielcentrum

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 14:26
anp160926168 1
Volg ons op Google Nieuws
PIDDINGTON (ANP) - De inwoners van het kleine Engelse dorp Piddington hebben in een referendum gestemd om zich af te scheiden van het Verenigd Koninkrijk, meldt de BBC. De symbolische stembusgang werd gehouden uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in een oude militaire basis in de buurt.
Alle 350 inwoners van Piddington, vlak bij Oxford, mochten hun stem uitbrengen. 285 van de 312 uitgebrachte stemmen waren voor onafhankelijkheid.
In het nieuwe asielzoekerscentrum moeten 1256 mannen worden ondergebracht. Dat zijn er volgens tegenstanders te veel en vrouwelijke inwoners zeggen te vrezen voor hun veiligheid.
Premier Andy Burnham zegt de emoties in Piddington te begrijpen, maar is niet van plan de plannen terug te draaien. Volgens hem moeten asielzoekers eerlijk over het land verdeeld worden en is dit nieuwe centrum daar onderdeel van. "Dit brengt heel moeilijke beslissingen met zich mee. Het gaat om rechtvaardigheid in het hele land."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp160926122 1

Na twee jaar ziek word je straks sneller ontslagen, en je ontslagvergoeding verdwijnt ook: de dubbele klap uit Den Haag

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

anp150926143 1

Prinsjesdag beschermt je WIA-uitkering, maar over je ziekengeld is nog niets besloten

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

229330959_m

Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

Loading