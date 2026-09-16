Klein Engels dorp stemt voor onafhankelijkheid om asielcentrum

PIDDINGTON (ANP) - De inwoners van het kleine Engelse dorp Piddington hebben in een referendum gestemd om zich af te scheiden van het Verenigd Koninkrijk, meldt de BBC. De symbolische stembusgang werd gehouden uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in een oude militaire basis in de buurt.

Alle 350 inwoners van Piddington, vlak bij Oxford, mochten hun stem uitbrengen. 285 van de 312 uitgebrachte stemmen waren voor onafhankelijkheid.

In het nieuwe asielzoekerscentrum moeten 1256 mannen worden ondergebracht. Dat zijn er volgens tegenstanders te veel en vrouwelijke inwoners zeggen te vrezen voor hun veiligheid.

Premier Andy Burnham zegt de emoties in Piddington te begrijpen, maar is niet van plan de plannen terug te draaien. Volgens hem moeten asielzoekers eerlijk over het land verdeeld worden en is dit nieuwe centrum daar onderdeel van. "Dit brengt heel moeilijke beslissingen met zich mee. Het gaat om rechtvaardigheid in het hele land."