ASMI grote winnaar op Damrak na sterke resultaten

AMSTERDAM (ANP) - ASMI was woensdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs, na goed ontvangen resultaten. De chiptoeleverancier kreeg in het derde kwartaal meer nieuwe orders dankzij de toegenomen vraag naar technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens topman Hichem M'Saad blijft AI de belangrijkste markt van de halfgeleiderindustrie. Ook de verkopen en orders in China vielen minder sterk terug dan gevreesd. Analisten van de Belgische bank KBC haalden ASMI van de verkooplijst af. Het aandeel werd 7 procent hoger gezet, na een vertraagde opening.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 889,66 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 899,14 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 0,5 procent. Parijs verloor 0,9 procent, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Franse economie in het derde kwartaal.