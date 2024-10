Yankees doen wat terug in World Series en dwingen vijfde duel af

NEW YORK (ANP) - De honkballers van New York Yankees hebben iets teruggedaan in de World Series, de finale van de Major League Baseball. De Yankees wonnen de vierde wedstrijd tegen LA Dodgers met 11-4.

Met de zege brachten de Yankees de stand op 3-1 voor de Dodgers, die nog één zege nodig hebben voor de titel. De vijfde wedstrijd is woensdagavond lokale tijd en die wordt opnieuw in New York gespeeld.

De World Series gaat tussen de kampioen van de American League en die van de National League. Vorig jaar ging de prijs naar Texas Rangers. De Dodgers wonnen voor het laatst in 2020, de Yankees in 2009.