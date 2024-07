ASMI zakt op Damrak na publicatie resultaten

AMSTERDAM (ANP) - ASMI ging woensdag omlaag op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, dat systemen levert voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt, zag het aantal nieuwe orders afgelopen kwartaal flink stijgen. Ook de omzet viel hoger uit dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar AI-gerelateerde producten. Voor de tweede jaarhelft rekent ASMI op een sterkere omzetgroei dan eerder voorzien. Het aandeel werd desondanks dik 4 procent lager gezet.

Het aandeel ASMI steeg dinsdag in aanloop naar de cijfers nog ruim 4 procent. Het in Hongkong genoteerde chipbedrijf ASMPT, waarin ASMI een minderheidsbelang heeft, kelderde woensdag echter 23 procent na tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. Branchegenoten ASML en Besi verloren 1,2 en 3,2 procent in Amsterdam.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 906,62 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 883,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1,2 procent.