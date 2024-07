DEN BOSCH (ANP) - Drie mensen zijn dinsdagavond zwaargewond geraakt door een ongeval op een afrit van de A59 bij Den Bosch. De politie bevestigt berichtgeving hierover van regionale media. Twee betrokkenen zijn op de vlucht geslagen. De politie is nog naar hen op zoek.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. De oorzaak is nog niet bekend. Of de gevluchte betrokkenen ook gewond waren, is niet duidelijk.