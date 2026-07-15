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ASML breidt productiecapaciteit uit om aan grote vraag te voldoen

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 10:47
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VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML krijgt niet alleen veel orders, maar werkt er ook aan zijn productiecapaciteit flink uit te breiden om aan de grote vraag te voldoen. Volgend jaar moet de capaciteit voor machines van de types DUV en low NA EUV, wat zeer geavanceerde apparaten zijn, 30 procent omhoog. Daarbij onderzoekt ASML nog of het mogelijk is om in 2028 weer de capaciteit met 30 procent te vergroten.
Financieel topman Roger Dassen legt in een toelichting aan journalisten uit dat het bedrijf erop inzet om de tijd waarin het een chipmachine maakt, terug te brengen. "Een paar kwartalen geleden was de doorlooptijd voor het bouwen van een EUV-machine nog zo'n 22 weken. We werken ernaartoe om dat terug te brengen naar, laten we zeggen, 15 à 16 weken."
ASML praat ook met klanten over de protocollen voor het testen van apparaten. "Een groot deel van ons werk in de fabriek bestaat uit testen", aldus Dassen. Hij ziet mogelijkheden de protocollen te beperken zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit.
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