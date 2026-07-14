Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

Kanker valt nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt de kans wél flink beïnvloeden. Dat zeggen vier vooraanstaande oncologen uit Groot‑Brittannië, die openlijk vertellen welke dagelijkse gewoontes zij zelf volgen om hun risico op kanker zo klein mogelijk te maken. Hun boodschap (in de Times) : geen wonderpil, wel een optelsom van eten, bewegen, slapen én opletten wat je in huis haalt.

Eten: veel planten, weinig verbranding

Alle vier schuiven hun bord richting een overwegend plantaardig dieet met volkoren granen, peulvruchten, groente, fruit, noten en zaden. Rood en bewerkt vlees komt nog maar zelden op tafel, en dan in kleine porties; vette vis staat daarentegen juist een paar keer per week op het menu. Een van de oncologen zegt nooit aangebrand brood of zwartgeblakerd vlees te eten, omdat bij hoge temperaturen stoffen ontstaan (zoals acrylamide en heterocyclische amines) die in dier- en epidemiologische studies met meer kanker in verband worden gebracht.

Suiker proberen ze zo veel mogelijk te mijden. Frisdrank met suiker komt er niet meer in en zelfs ‘gezonde’ ontbijtgranen en granola worden kritisch bekeken. De voorkeur gaat uit naar yoghurt met noten en zaden in plaats van zoete cruesli. Koffie en thee drinken ze gerust – vaak 2 tot 4 koppen per dag – maar dan wel zonder suiker en bij voorkeur niet uit instant‑zakjes of andere ultrabewerkte varianten.

Gewicht, beweging en zitten

Een gezond gewicht houden is volgens de experts een van de krachtigste manieren om het risico op verschillende kankersoorten te verlagen. Overgewicht en obesitas zijn inmiddels verantwoordelijk voor een groeiend deel van de diagnoses, naast roken en alcohol. De oncologen plannen daarom elke week 2 tot 3 uur beweging in op een intensiteit waarbij je gaat zweten, zoals hardlopen, tennis, krachttraining of intensieve online workouts.

Daarnaast proberen ze langdurig zitten te doorbreken. In het lab wandelen ze regelmatig langs collega’s en studenten in plaats van uren achtereen aan een bureau te blijven hangen. Ook wandelen met de hond, lopen in plaats van de bus nemen en in het weekend hiken zijn vaste onderdelen van hun routine.

Alcohol, roken, zon en stress

Roken is voor geen van hen een optie; dat blijft verreweg de grootste te vermijden risicofactor. Met alcohol zijn ze voorzichtig. Een van hen is overgestapt op alcoholvrij bier en beperkt echte drank tot bijzondere gelegenheden. Een ander wijst op de nieuwste lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie: in principe is er geen echt ‘veilige’ hoeveelheid alcohol als je naar kankerrisico kijkt.

Ook zon wordt gedoseerd. De artsen smeren zich in en proberen verbranding te voorkomen, juist omdat huidkanker een van de snelst stijgende vormen is. Om mentaal overeind te blijven kiezen ze voor meditatie, yoga of andere ontspanning. Niet omdat direct is bewezen dat stress kanker veroorzaakt, maar omdat chronische stress samenhangt met verhoogde ontstekingswaarden in het lichaam – en die worden wél met een hoger kankerrisico geassocieerd.

Darmflora en supplementen: liever voeding dan pillen

Opvallend is hoe veel aandacht de oncologen hebben voor hun darmen. Ze eten dagelijks prebiotische voeding zoals bonen, linzen, noten, zaden, groente en fruit, en vullen dat regelmatig aan met gefermenteerde producten als yoghurt, kefir, kimchi, miso of kombucha. Een goede darmflora zou helpen tegen chronische laaggradige ontsteking en daarmee indirect tegen sommige kankers.

Over supplementen zijn ze juist terughoudend. De meesten nemen géén multivitaminen of omega‑3‑pillen voor kankerpreventie, omdat grote studies tot nu toe weinig overtuigend voordeel laten zien en soms zelfs risico’s, bijvoorbeeld bij hoge doses vitamine E in bepaalde visoliepreparaten. Eén expert slikt wél dagelijks specifiek geteste supplementen met vitamine D, probiotica en plantaardige stoffen die in klinische trials rond kanker en veroudering zijn onderzocht, maar benadrukt dat zij daar geen financieel belang bij heeft.

Aspirine en chemische stoffen in huis

Een van de hoogleraren neemt elke dag een lage dosis aspirine. Aanleiding zijn meerdere gerandomiseerde studies die laten zien dat langdurig laaggedoseerd aspirinegebruik gepaard gaat met een lager risico op darmkanker. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat dit niet voor iedereen geschikt is, vanwege bijvoorbeeld maagbloedingen; wie zoiets overweegt, moet dat altijd met een arts bespreken.

In huis kiezen de oncologen liever voor “ouderwetse” schoonmaakmiddelen zoals witte azijn en beperken ze het gebruik van agressieve sprays, parfums en cosmetica. Reden: zorg over hormoonverstorende stoffen en PFAS, een grote groep synthetische chemicaliën die in meerdere epidemiologische studies met onder meer een hoger risico op nierkanker in verband worden gebracht.

Geen garantie, wel betere kansen

De vier benadrukken telkens hetzelfde voorbehoud: je kunt nog zo gezond leven en toch kanker krijgen. Leefstijl is geen verzekering, maar een kansspel waarbij je de odds een stukje in je voordeel verschuift. Hun eigen leven is daar het bewijs van: geen perfect regime, wel consequente keuzes rond voeding, gewicht, beweging, alcohol, slaap en chemische blootstelling.

Of, zoals een van hen het samenvat: “Je kunt niet alles controleren, maar wat je elke dag eet, drinkt en doet, is een van de krachtigste dingen die je wél in de hand hebt.”

5 dingen die oncologen zelf elke dag doen