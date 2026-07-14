Boete voor sproeien tijdens verbod: zo streng kijkt het waterschap mee

Wie tijdens een sproeiverbod toch water uit sloten of beken de tuin in pompt, riskeert niet alleen een waarschuwing, maar ook een forse boete en eventueel herstelmaatregelen door het waterschap. Handhavers controleren gericht, mede op basis van meldingen en zichtbare installaties, en zien illegaal sproeien steeds minder als een onschuldig zomerreflex.

Hoe het sproeiverbod werkt

Bij een aanhoudende droogte kunnen waterschappen een onttrekkingsverbod instellen: particulieren en agrariërs mogen dan geen water meer uit sloten, beken, plassen of andere oppervlaktewateren halen om tuinen, sportvelden of akkers te beregenen. Het gaat dus niet om kraanwater uit het drinkwaternet, maar specifiek om oppompen uit het regionale watersysteem, waar het waterschap juridisch verantwoordelijk voor is.

Zo’n verbod geldt meestal voor een afgebakend gebied en periode, bijvoorbeeld een deel van een werkgebied of alleen overdag wanneer de verdamping het hoogst is. Waterschappen kondigen het aan via hun website, lokale media en vaak ook sociale kanalen – “niet weten” is zelden een overtuigend verweer.

Zoveel boete riskeer je

Wie het verbod toch negeert, kan rekenen op bestuursrechtelijke maatregelen en/of een strafrechtelijke boete. In eerdere droogtejaren deelde onder meer Waterschap De Dommel de meeste boetes uit voor illegaal sproeien; bedragen kunnen oplopen tot honderden euro’s, afhankelijk van ernst, omvang en herhaling van de overtreding.

Handhavers kunnen daarnaast opleggen dat een illegale installatie wordt verwijderd of dat schade aan oevers en watergangen wordt hersteld, wat de kosten verder verhoogt. Meldpunten voor milieudelicten wijzen expliciet op “illegaal sproeien” als overtreding van waterregels, wat de drempel voor buren om te klikken verlaagt.

Zo controleert het waterschap

Controle gebeurt in de praktijk met een mix van klassieke toezichtsmethoden en burgerinformatie. Handhavers rijden rond in gebieden met verbod, letten op vaste en mobiele sproei-installaties, pompen langs sloten en opvallende slangen richting tuinen of velden.

Daarnaast spelen meldingen van bewoners een groeiende rol: een opvallend sproeikanon in een verder dor landschap valt op, zeker als het verbod net in het nieuws is geweest. Sommige waterschappen koppelen controles aan bestaande registraties, zoals aangemelde grondwaterputten en watermeters, om te zien waar het gebruik verdacht snel stijgt.

Wat staat er op het spel?

Achter het ogenschijnlijk kleine vergrijp gaat een principiële vraag schuil: hoeveel individuele “tuinrechten” weegt nog op tegen het collectieve belang van voldoende water voor natuur, landbouw en veiligheid? Bij lage waterstanden dreigt niet alleen schade aan gewassen, maar ook verzilting, verslechterde waterkwaliteit en grotere kans op paalrot en verzakkingen.