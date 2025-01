Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

Wie kent het niet: wakker liggen door gedachten aan alle taken die nog wachten? Een Amerikaans onderzoek biedt een verrassend eenvoudige oplossing: schrijf voor het slapengaan een lijst met alle openstaande taken voor de volgende dag. Deze methode helpt mensen gemiddeld negen minuten sneller in slaap te vallen.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Sleep Neuroscience and Cognition Laboratory aan de Baylor Universiteit in Texas, onthult interessante inzichten. Deelnemers werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep noteerde hun prestaties van die dag, terwijl de tweede groep zich richtte op toekomstige taken. Met behulp van geavanceerde slaapmonitoring werd vastgesteld dat de tweede groep significant sneller in slaap viel.

Nog opmerkelijker is dat uitgebreide lijsten effectiever blijken dan beknopte versies. Deelnemers die meer dan tien taken noteerden, vielen gemiddeld vijftien minuten sneller in slaap dan mensen zonder lijst. Vergeleken met mensen die slechts enkele taken opschreven, was het verschil nog steeds zes minuten.

Verminderde mentale belasting

Het mechanisme achter dit effect wordt 'cognitieve ontlading' genoemd. Door taken op papier te zetten, vermindert de mentale belasting. Het werkt vergelijkbaar met het oriënteren op een plattegrond; door deze fysiek te draaien naar de juiste richting, wordt het makkelijker om de weg te vinden. Bij het maken van een takenlijst worden gedachten als het ware geordend en 'opgeslagen' voor de volgende dag, waardoor de geest tot rust kan komen.

De timing van deze ontdekking is relevant, gezien parallel onderzoek aan de Universiteit van Trier. Bij een Duits IT-bedrijf werd vastgesteld dat medewerkers met onafgeronde taken significant vaker last hebben van verstoorde weekendrust. Vooral de zondagavond blijkt problematisch, niet alleen vanwege mogelijke uitslaapmomenten eerder die dag, maar vooral door de naderende werkweek met bijbehorende taken.

Hoe specifieker, hoe beter

Het advies luidt dan ook: wees specifiek in het noteren van taken. Een algemene lijst met categorieën is minder effectief dan het gedetailleerd opschrijven van individuele taken. Hoewel het maken van zo'n lijst vlak voor bedtijd wellicht als extra werk voelt, suggereert het onderzoek dat deze investering zichzelf terugbetaalt in een snellere en betere nachtrust.

Bron: BBC