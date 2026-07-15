Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

Je bent lekker aan het opruimen, totdat je ineens een oude Nokia achterin een kast vindt. Gooi die niet weg, hij kan zomaar een hoop geld waard zijn. Sommige exemplaren zijn nu verrassend gewild onder verzamelaars.

De handel in vintage telefoons zit namelijk flink in de lift. Vooral iconische modellen uit de beginjaren van de mobiele telefonie zijn populair. En hoe zeldzamer en beter bewaard het toestel is, hoe groter de kans op een mooie opbrengst.

Een ongebruikte telefoon? Dan wordt het pas echt interessant

Een oude telefoon is niet automatisch veel geld waard. Sterker nog: van veel modellen zijn miljoenen exemplaren gemaakt. Toch zijn er uitzonderingen.

Verzamelaars betalen het meeste voor toestellen die nooit zijn gebruikt en nog altijd in de originele, verzegelde verpakking zitten. Zulke exemplaren worden ook wel New Old Stock genoemd. Zo gingen ongeopende eerste generatie iPhones uit 2007 tijdens veilingen al voor bedragen van ruim 50.000 euro van de hand.

Heb je de originele doos, oplader, handleidingen en andere accessoires nog? Dan kan dat een enorm verschil maken. Complete sets zijn veel gewilder dan een los toestel en leveren vaak een veel hogere prijs op.

Deze oude telefoons zijn veel geld waard

Niet alleen de eerste iPhone is in trek. Ook andere iconische modellen doen het verrassend goed op de tweedehandsmarkt.

Zo behoort de Motorola DynaTAC 8000X uit 1983 tot de absolute top. Als eerste commerciële mobiele telefoon ter wereld kan dit opvallende model ongeveer 8.000 euro opleveren.

Ook de Nokia 8110, beter bekend als de 'bananentelefoon' uit The Matrix, blijft populair onder verzamelaars. Afhankelijk van de staat kan die tot zo'n 3.000 euro waard zijn.

Andere gewilde modellen zijn onder meer:

Nokia 8800 (tot circa 3.250 euro);

Nokia 3310 in nieuwstaat met originele verpakking (tot ongeveer 1.000 euro);

Ericsson T28 uit 1999;

Nokia 7700, een zeldzaam prototype dat nooit officieel verscheen (ongeveer 1.100 tot 2.300 euro);

Mobira Senator, een van de vroegste mobiele telefoons (tot circa 1.700 euro).

Zo ontdek je of jouw telefoon iets waard is

Voordat je alvast gaat bedenken waar je het geld aan uitgeeft, is het slim om eerst te controleren welk toestel je precies hebt. Kijk naar het modelnummer en serienummer; die vind je vaak onder de batterij of op een sticker aan de achterkant.

Controleer daarnaast of het scherm onbeschadigd is, de knoppen nog werken en het toestel nog opstart. Een functionerend exemplaar levert doorgaans aanzienlijk meer op dan een telefoon die het niet meer doet.

Laat de telefoon verder zoveel mogelijk in originele staat. Vervang geen onderdelen en probeer beschadigingen niet zelf te herstellen. Juist de authenticiteit is voor veel verzamelaars belangrijk. Is de batterij opgezwollen? Zet het toestel dan niet meer aan en vermeld dat eerlijk als je besluit het te verkopen.

Eerst even die rommella induiken

De kans dat er een telefoon van duizenden euro's tussen je oude spullen ligt, is natuurlijk niet enorm. Toch kan een vergeten toestel verrassend veel opleveren, zeker als je hem compleet hebt bewaard.

Dus voordat die oude Nokia, Ericsson of eerste iPhone definitief naar de kringloop of het recyclepunt verdwijnt, is één extra controle geen overbodige luxe. Wie weet ligt er al die tijd meer waarde in die rommella dan je ooit had verwacht.