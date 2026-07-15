Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

14.000 per dag, ongeveer 12 procent minder dan vorig jaar. Het aanbod bij verhuurders is daardoor met circa 40 procent gekrompen, en dat zie je terug Wie deze zomer op Ibiza een auto wil huren, moet flink in de buidel tasten – én snel zijn. Het eiland heeft het aantal huurauto's dit hoogseizoen wettelijk gemaximeerd op, ongeveer 12 procent minder dan vorig jaar. Het aanbod bij verhuurders is daardoor met circa, en dat zie je terug in de prijzen

Wat kost een huurauto op Ibiza nu?

De cijfers die reisorganisaties naar buiten brengen zijn stevig:

Week 4 t/m 11 juli 2026 : een klein huurautootje kost vanaf zo'n 550 euro

: een klein huurautootje kost Eerste week van augustus 2026 : de prijs schiet door naar meer dan 600 euro voor diezelfde kleine auto

: de prijs schiet door naar voor diezelfde kleine auto Ter vergelijking: op Mallorca betaal je in dezelfde week zo'n 250 euro , minder dan de helft

betaal je in dezelfde week zo'n , minder dan de helft Zelfs een huurauto in Amsterdam is met 308 euro per week goedkoper dan op Ibiza – en bijna 10 procent lager dan hartje zomer 2025 (Autoblog).

Verhuurder Enterprise noteert voor een weekhuur van een VW Golf-klasse een prijsstijging van 7,4 procent ten opzichte van vorig jaar, al liggen de tarieven Europa-breed nog altijd bijna de helft onder het piekniveau van 2022

Waarom deze schaarste?

De eilandraad van Ibiza (Consell d'Eivissa) heeft van 1 juni tot en met 30 september 2026 een hard dagplafond ingesteld: maximaal 17.668 niet-ingezetenen-voertuigen per dag, waarvan 14.000 huurauto's en de rest voor toeristen die met de eigen auto per veerboot komen

Verhuurders hadden bijna 28.000 auto's aangevraagd; ze krijgen er dus nog niet eens de helft van. Aanbieders met een schonere, nieuwere en meer elektrische vloot krijgen voorrang in het quotasysteem

De maatregel is bedoeld om files, luchtvervuiling en de druk op het eiland terug te dringen en geldt óók in de zomer van 2027 (

Ook eigen auto meenemen? Vergunning verplicht

1 euro per dag. Bij overtreding kunnen boetes oplopen tot 30.000 euro en kan je auto in beslag worden genomen. Motoren en scooters zijn (voorlopig) uitgezonderd van het quotum Neem je zelf een auto mee op de veerboot, dan heb je een digitale vergunning nodig via ibizacircular.es . Kosten:. Bij overtreding kunnen boetes oplopen toten kan je auto in beslag worden genomen. Motoren en scooters zijn (voorlopig) uitgezonderd van het quotum

Tips voor wie nog gaat

Boek vroeg : hoe dichter op vertrek, hoe leger het aanbod en hoe hoger de prijs. In juli en augustus loopt vooral de beschikbaarheid rond Ibiza Airport, San Antonio en Ibiza-stad snel leeg

: hoe dichter op vertrek, hoe leger het aanbod en hoe hoger de prijs. In juli en augustus loopt vooral de beschikbaarheid rond Ibiza Airport, San Antonio en Ibiza-stad snel leeg Overweeg een scooter of motor : die vallen buiten het quotum.

: die vallen buiten het quotum. Check het openbaar vervoer : het buslijnennet is een reëel alternatief voor wie geen auto bemachtigt

: het buslijnennet is een reëel alternatief voor wie geen auto bemachtigt Buiten het hoogseizoen: in mei of eind september duiken de tarieven weer richting 25–40 euro per dag

De boodschap van Ibiza is duidelijk: het feesteiland wil minder blik en meer lucht. De rekening daarvoor ligt deze zomer bij de toerist – en die is bepaald niet mals.