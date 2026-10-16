Het populaire advies om na het opstaan eerst 90 minuten te wachten
met koffie
, heeft geen wetenschappelijke basis. Duits onderzoek
uit 2025
wijst de andere kant op: in de eerste 2,5 uur na het opstaan geeft
cafeïne je humeur de grootste boost.
Voor de
90-minutenregel bestaat geen bewijs
De Amerikaanse neurowetenschapper Andrew Huberman maakte de regel in
2022 populair op Twitter. Koffie direct na het opstaan zou de afbraak
van adenosine, een stof die je slaperig maakt, verstoren en je ’s
middags laten instorten.
Twintig onderzoekers onder leiding van Jose Antonio van de
Amerikaanse Nova Southeastern University legden die bewering in 2024
naast het beschikbare onderzoek. Hun conclusie in het Journal of the
International Society of Sports Nutrition: “Er is geen bewijs dat
cafeïne direct na het opstaan op de een of andere manier
verantwoordelijk is voor een middagdip, of dat uitstellen dat zou
voorkomen als die dip er al is.”
In de eerste
2,5 uur maakt koffie je het vrolijkst
Psycholoog Justin Hachenberger van de Universiteit Bielefeld en
collega’s van de Britse University of Warwick volgden 236 jonge
volwassenen. Zij meldden wekenlang zeven keer per dag via hun telefoon
hoe ze zich voelden en of ze net cafeïne hadden gehad. Psychology Today
bracht het onderzoek uit 2025 deze maand opnieuw onder de aandacht.
Na een drankje met cafeïne voelden de deelnemers zich vrolijker en
enthousiaster dan op hetzelfde tijdstip zonder. Dat verband was het
sterkst in de eerste 2,5 uur na het opstaan en werd daarna zwakker. De
onderzoekers denken dat cafeïne helpt tegen de ochtendsuf, de traagheid
waarmee je hoofd na het slapen op gang komt.
Deelnemers die zich vermoeider voelden dan normaal, knapten er meer
van op.
“Er is geen bewijs dat cafeïne direct na het opstaan op de een of andere manier verantwoordelijk is voor een middagdip”
Zware en
lichte koffiedrinkers knappen evenveel op
De onderzoekers wilden weten of vooral zware koffiedrinkers
opknappen, omdat hun ochtendkop dan vooral de ontwenning van de nacht
zou wegnemen. “We waren enigszins verrast dat we geen verschillen vonden
tussen mensen met een verschillend cafeïnegebruik,” zegt Hachenberger in
een persbericht.
Het verband is gemeten
bij jonge mensen
Iemand in een goede bui pakt misschien eerder een kop, al vergeleken
de onderzoekers steeds dezelfde persoon op verschillende momenten. Alle
deelnemers waren tussen de 18 en 29 jaar. Ouderen breken cafeïne
mogelijk anders af.
“We waren enigszins verrast dat we geen verschillen vonden tussen mensen met een verschillend cafeïnegebruik”
Zo plan je je koffie over de
dag
- Drink je eerste kop gerust bij het ontbijt. Wachten
levert voor je humeur niets aantoonbaars op.
- Blijf onder de 400 milligram cafeïne per dag, met
hooguit 200 milligram in één keer, adviseert het Voedingscentrum. Een
kop filterkoffie bevat ongeveer 60 milligram. Uit Chinees onderzoek
bleek eerder dat twee
tot drie koppen per dag samengaan met de minste angst- en
stemmingsklachten.
- Zwanger? Dan adviseert de Gezondheidsraad maximaal
200 milligram per dag, ongeveer twee koppen.
- Neem ’s middags cafeïnevrij. Bij gevoelige mensen
kan 100 milligram cafeïne in de uren voor het slapen de nachtrust
verstoren. Uit klein Iers onderzoek bleek eerder dat decaf
iets anders met je hersenen doet dan gewone koffie.
Meer weten?