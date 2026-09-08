ASML en grote klanten werken aan productievere chipmachines

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML werkt samen met zijn grootste klanten aan de verdere ontwikkeling van zijn geavanceerdste chipmachines. Het Veldhovense bedrijf onderzoekt samen met de Taiwanese chipfabrikant TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung het gebruik van grotere 'maskers' in de machines, die het patroon op halfgeleiders bepalen. De bedoeling is dat dit de productiviteit van chipmakers vergroot bij het maken van de geavanceerdste chips.

ASML hoopt in 2031 te kunnen proefdraaien met de innovatie, die bedoeld is voor chipmachines van het nieuwste type. Het is de bedoeling dat de grotere maskers twee jaar later echt worden ingezet voor de productie van geavanceerdste chips.

In chipmachines zijn de maskers een soort blauwdruk voor het patroon op halfgeleiders. Tot nu toe zijn ze standaard 6 inch, maar het doel is om maskers van 12 inch te maken. Dit kan volgens ASML ook voor lagere productiekosten zorgen. Door de snelle ontwikkeling van AI-toepassingen is er op dit moment schaarste aan met name geheugenchips, wat voor flink hogere prijzen zorgt.