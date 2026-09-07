De hypotheekrente stijgt deze week opnieuw. De kapitaalmarktrente is de afgelopen weken harder gestegen dan de gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast, meldt Van Bruggen Adviesgroep in de renteverwachting van 6 september. Adviseurs verwachten verdere verhogingen, omdat de rentes op de financiële markten stijgen door de inflatie die wordt aangejaagd door de Iran-oorlog. Dit zijn drie dingen die je nu kunt doen.

Waarom de rente nu weer oploopt

De rentes op de financiële markten worden opgestuwd door het conflict met Iran. De inflatie in de eurozone steeg in mei naar 3,2 procent, ver boven het ECB-doel van 2 procent. Vooral de stijgende energieprijzen, die op jaarbasis met 10,9 procent toenamen, baren de centrale bank grote zorgen. De ECB verhoogde de depositorente in juni voor het eerst sinds 2023, van 2,00 naar 2,25 procent.

In juli bleef de rente onveranderd, maar de ECB wees tijdens de persconferentie nadrukkelijk op een renteverhoging in september. De kans groeit dat de rente in september omhooggaat naar 2,50 procent. Ondertussen zijn de rentes op staatsobligaties in meerdere eurolanden gestegen door verslechterende overheidsfinanciën en politieke onzekerheid, constateert ABN AMRO. De kapitaalmarktrente schommelt halverwege 2026 rond 3,00 tot 3,20 procent, waar die in 2025 nog varieerde tussen 2,55 en 3 procent. Hypotheekrentes met een lange rentevaste periode volgen die kapitaalmarktrente op de voet.

Wachten op een lagere rente is op dit moment een gok, geen strategie.

Nu vastzetten kan slim zijn

Loopt jouw rentevaste periode binnenkort af? Dan kan het verstandig zijn om nu te kiezen voor een nieuwe, lange vaste periode. De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast ligt op ruim 4 procent, volgens de Consumentenbond. In de zomer van 2025 lag de laagste tienjaarsrente nog rond 3,42 tot 3,47 procent, in april 2026 was die al gestegen naar 3,74 procent. Van Bruggen verwacht dat de hypotheekrente deze week verder stijgt, en voorlopig lijkt die stijging door te zetten. Wie nu vastzet, koopt zekerheid over de maandlasten.

Oversluiten loont niet voor iedereen

Betaal je op dit moment meer dan 4,5 procent op je hypotheek ? Dan kan oversluiten naar het huidige tarief voordelig zijn. Bij een hypotheek van 400.000 euro scheelt het verschil tussen 4,5 en 3,5 procent ruwweg 300 euro per maand. Maar reken de kosten mee: boeterente, advieskosten en notariskosten lopen snel op. Pas als het renteverschil groot genoeg is en je de lening nog lang aanhoudt, loont de overstap daadwerkelijk.

Afwachten is ook een keuze

Zit je rente nog jaren vast en ben je niet van plan om te verhuizen? Dan hoef je nu niets te doen. Maar de onzekerheid is groot. Tot voor kort verwachtte Van Bruggen dat de hypotheekrente zou dalen, omdat de VS en Iran een bestand sloten. Dat bestand hield niet. De marktrentes zijn heel bewegelijk, omdat het nieuws over de Iran-oorlog alle kanten opgaat, aldus Van Bruggen. De rente bepaalt niet welke keuze het beste bij je past; dat hangt af van jouw situatie.

De hypotheekrente kan de komende weken verder oplopen. Maar de Iran-oorlog kan ook morgen bekoelen, en dan dalen de marktrentes mee. Wat vaststaat: niets doen is ook een keuze, en elke keuze heeft een prijs.

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