Een kuub gas kost in Nederland €1,963, alles meegerekend. In België is dezelfde kuub €1,030, in Duitsland €1,188. Het EU-gemiddelde ligt op €1,133. Alleen in Zweden en Zwitserland betalen huishoudens meer, en dat zijn allebei buitenbeentjes.

Wat een kuub kost, van Boedapest tot Amsterdam

Dat blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl aan de hand van de Household Energy Price Index (HEPI), die de consumentengasprijzen voor augustus 2026 in 33 Europese landen vergeleek. In het tarief telt alles mee: het gas zelf, netbeheerkosten, vaste kosten en belastingen. Omgerekend naar kubieke meters op basis van Nederlandse gaskwaliteit (9,769 kWh per kuub) zijn de verschillen enorm.

Hongarije: circa €0,33 per kuub (laagst in de EU)

Kroatië: circa €0,53

Roemenië: circa €0,55

België: €1,030

EU-gemiddelde: €1,133

Duitsland: €1,188

Italië: circa €1,45

Nederland: €1,963

Zweden: circa €2,04

Nederland zit 73 procent boven het EU-gemiddelde. Bij een jaarverbruik van 900 kuub betaalt een Nederlands huishouden €1.766 aan gas. In België is dat €927, bijna de helft minder.

Van elke euro die je in Nederland aan gas uitgeeft, gaat 48 cent naar de staat. Het EU-gemiddelde: 26 cent.

Bijna de helft is belasting

De beursprijs van gas (TTF) is voor heel Europa grotendeels dezelfde. Het verschil zit in wat er bovenop komt. In Nederland bedraagt de energiebelasting in 2026 €0,73 per kuub. Tel daar 21 procent btw bij op, en 48 cent van elke euro gaat naar de staat: 31 procent energiebelasting, 17 procent btw. Volgens Eurostat heeft Nederland met 51,8 procent de hoogste belastingdruk op gas van de hele EU, gevolgd door Denemarken (48,9 procent) en Zweden (35,9 procent).

Die belasting is bewust beleid: de overheid maakt gas al jaren duurder om huishoudens richting elektrisch verwarmen te duwen. Wie die overstap niet kan maken, betaalt de rekening. Zoals Welingelichte Kringen eerder beschreef : ruim 60 procent van het variabele gastarief bestaat uit energiebelasting en btw, het hoogste percentage van heel Europa.

De laagste voorraden van West-Europa

Naast de hoge prijs valt de vulgraad op. Op 3 september stonden de Nederlandse gasopslagen op 48 procent, terwijl het Europese gemiddelde op bijna 66 procent lag. Italië zat boven 83 procent, Polen boven 93 procent. De kale TTF-beursprijs piekte begin september op circa 72 cent per kuub, het hoogste niveau sinds begin 2023.

Wat dit voor het stookseizoen betekent

De combinatie van geopolitieke spanningen rond de Straat van Hormuz, dure LNG-import en achterblijvende voorraden maakt de Nederlandse gasmarkt extra kwetsbaar nu het stookseizoen nadert. Wie een variabel contract heeft, merkt de stijging direct: zoals Welingelichte Kringen eerder schreef, stegen bij 44 van de 53 energiecontracten de tarieven in één week.

Nederland heeft in de praktijk de duurste gasmarkt van de EU. Zweden staat formeel hoger, maar telt in het hele land slechts 77.000 huishoudens met een gasaansluiting. Voor een land waar miljoenen gezinnen op gas stoken, is de Nederlandse positie uniek: de hoogste belastingdruk, een van de laagste vulgraden en een prijs die niet snel zal dalen.