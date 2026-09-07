Een waarschuwing voor een hartaanval is op je gezicht te zien

Gele, wat opgezwollen plekjes rond de ogen lijken vooral een cosmetisch probleem. Maar ze kunnen ook een waarschuwing zijn voor een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte, blijkt uit een nieuwe studie.

De aandoening heet xanthelasma. De gele plekjes ontstaan doordat afweercellen, macrofagen, zich vullen met cholesterol en andere vetten. Xanthelasma hangt vaak samen met een hoog cholesterolgehalte in het bloed, maar dat is lang niet altijd het geval.

Dat maakt de mogelijke relatie met aderverkalking interessant. Bij atherosclerose hopen vettige plaques zich op in de slagaders, waardoor de bloedtoevoer wordt beperkt. Dit proces ligt aan de basis van de meeste hartaanvallen en beroertes en kan jarenlang ongemerkt voortschrijden.

De studie analyseerde gezondheidsgegevens van 17.925 mensen met xanthelasma en vergeleek die met evenveel mensen zonder de aandoening. In het eerste jaar kreeg 1 procent van de mensen met xanthelasma een hartaanval, tegenover 0,35 procent in de controlegroep.

Ook beroertes kwamen vaker voor: 0,95 tegenover 0,3 procent. Voor een TIA, ook wel een mini-beroerte genoemd, waren de percentages respectievelijk 0,6 en 0,19 procent. De absolute aantallen zijn klein, maar het risico lag bij xanthelasma vele malen hoger.

Het verschil tussen beide groepen werd in de loop van de tijd iets kleiner. Na vijf en tien jaar bleef het risico bij mensen met xanthelasma echter aanzienlijk groter. Opvallend is dat het aantal cardiovasculaire incidenten binnen de xanthelasmagroep vergelijkbaar was bij mensen met en zonder abnormaal hoge vetwaarden in het bloed. Hoog cholesterol lijkt daarmee niet de enige factor.

Eenvoudig signaal

De plekjes zelf veroorzaken voor zover bekend geen hartaanval of beroerte. Ze kunnen wel dienen als eenvoudig zichtbaar waarschuwingssignaal. Veel mensen komen er vanwege cosmetische redenen mee bij een dermatoloog, terwijl onderliggende cardiovasculaire risicofactoren mogelijk nog niet zijn ontdekt of onvoldoende worden behandeld.

“Regelmatige controle en behandeling door huisartsen kan helpen preventieve maatregelen toe te passen, zoals veranderingen in leefstijl, behandeling met vetverlagende middelen en controle van hoge bloeddruk.”