Tweeverdieners met kinderen worden in 2027 vanuit drie kanten tegelijk geraakt. De IACK wordt vanaf 2027 in negen jaarlijkse stappen afgebouwd, ouders met een inkomen van meer dan €60.000 krijgen vanaf 2027 minder kindgebonden budget, en het kabinet laat de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder stijgen dan gepland, een ingreep die eenmalig 350 miljoen euro oplevert. Opgeteld kan dat een werkend gezin met twee kinderen honderden euro's per jaar kosten.

De IACK begint te verdwijnen

De IACK is een heffingskorting voor werkende ouders met een jong kind. Bij tweeverdieners krijgt de minstverdienende partner de korting. In 2026 bedraagt de maximale IACK €3.032. Vanaf 2027 wordt het maximumbedrag in negen jaarlijkse stappen verlaagd: de eerste verlaging bedraagt €134 (prijspeil 2023), daarna jaarlijks €320. In 2035 is de regeling volledig uitgefaseerd.

De korting wordt niet in één klap geschrapt. Maar over negen jaar verdwijnt ruim drieduizend euro aan belastingvoordeel voor elke werkende ouder die er recht op heeft.

Kindgebonden budget: steiler afbouwen boven €60.000

Het kabinet wil het kindgebonden budget weer richten op lagere en middeninkomens. Daarom krijgen ouders met een inkomen boven €60.000 vanaf 2027 minder kindgebonden budget. Het afbouwpercentage wordt met 4,3 procentpunt verhoogd naar 12,35 procent in 2027 en naar 12,80 procent in 2028. Voor een tweeverdienend gezin met twee kinderen kan dat een verschil van meerdere honderden euro's per jaar betekenen. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.

Kinderopvang: de helft doorgeschoven

Van de €700 miljoen die beschikbaar was om de kinderopvangtoeslag in 2027 te verhogen, wordt de helft doorgeschoven, zo schreven we eerder . Ouders met een inkomen tot circa €56.000 merken niets: zij ontvangen al het maximale vergoedingspercentage van 96 procent. Wie meer verdient, wacht langer op de beloofde verhoging.

De optelsom

Neem een tweeverdienersgezin met twee kinderen en een gezamenlijk inkomen van €75.000. De IACK-afbouw kost in het eerste jaar circa €134. Doordat het kindgebonden budget boven €60.000 sneller wordt afgebouwd, raakt een gezin met twee kinderen daar bovenop meerdere honderden euro's per jaar kwijt. Tel daar de gemiste kinderopvangverhoging bij op, en het totaal loopt al in het eerste jaar op tot honderden euro's, terwijl de IACK-afbouw de komende acht jaar alleen maar steiler wordt.

Daar komen de lasten bovenop die alle Nederlanders raken: een stijgende zorgpremie en de zogenoemde vrijheidsbijdrage. In onze eerdere Prinsjesdag-artikelen rekenden we al voor dat huurders tot €75 per maand extra kwijt zijn en zzp'ers tot honderden euro's per jaar. Tweeverdieners met kinderen boven de €60.000 mogen daar nu de IACK, het kindgebonden budget en de kinderopvang bij optellen.

Waarom het gemiddelde misleidt

Het CPB raamt dat huishoudens met kinderen er in 2027 gemiddeld 0,2 procent op achteruitgaan, beduidend minder dan de 0,5 procent voor huishoudens zonder kinderen. Dat klinkt mild. Maar dat komt niet doordat gezinnen worden ontzien: het komt doordat kindregelingen en toeslagen meebewegen met de prijzen terwijl de belastingschijven dat minder doen, zo berekenden we eerder . Tweeverdieners boven de €60.000 profiteren daar nauwelijks van.

De zachtste klap in het koopkrachtplaatje verbergt de hardste tik voor precies de groep die het kabinet zegt te willen ontzien: werkende ouders met kinderen.