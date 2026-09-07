De effectiefste flirttactiek volgens psychologen

Die ene openingszin die je van tevoren perfect wilt hebben. Het juiste shirt. Die zelfverzekerde houding waar je op geoefend hebt voor de spiegel. Slecht nieuws: volgens wetenschappers heeft dat allemaal bijna niks te maken met of iemand je daadwerkelijk leuk gaat vinden.

Een studie uit 2022, gepubliceerd in het tijdschrift Evolutionary Psychology, liet bijna 1.000 mensen in de VS en Noorwegen veertig verschillende flirttactieken beoordelen. De onderzoekers verwachtten dat zelfvertrouwen, een goed uiterlijk en een sterke openingszin bovenaan zouden eindigen.

Niks bleek minder waar.

Humor won met afstand. Daarna volgden een warme glimlach en oogcontact. Die zorgvuldig bedachte openingszin en dat perfect gekozen outfit? Die belandden ergens in de middenmoot, tussen tactieken die niemand bewust zou kiezen. Een goede grap die een echte lach op het gezicht tovert, versloeg alles met gemak.

Waarom een grapje zo goed werkt

Psychologen noemen het "emotionele synchronie": als twee mensen samen lachen, ervaren hun hersenen op precies hetzelfde moment dezelfde emotie. Die klik die je soms met iemand voelt, kun je dus zien als de magie van twee zenuwstelsels die heel even op dezelfde golflengte zitten.

Er is ook een evolutionaire verklaring. Ter plekke iets grappigs verzinnen vraagt om creativiteit, sociaal inzicht en het vermogen om een situatie snel te lezen. Volgens onderzoeker Geoffrey Miller, auteur van The Mating Mind, ontwikkelde humor zich niet om te vermaken, maar als een soort visitekaartje van intelligentie. Een goed getimede grap wint het dus niet toevallig van een knap gezicht.

Je brein is je al voor

Nog een detail dat de meeste mensen missen: je hersenen beslissen al of ze iemand aantrekkelijk vinden, nog vóórdat je daar zelf bewust over nadenkt. Een glimlach, een blik, een moment van oogcontact — dat wordt allemaal al verwerkt in de eerste paar minuten van een ontmoeting, ruim voordat je bewust een oordeel velt.

Chemie is dus geen kwestie van geluk, ook al denken de meeste mensen van wel. Het ontstaat in kleine momenten: een gedeelde lach, een warme glimlach, het gevoel dat iemand je écht ziet. Degenen die de sterkste indruk achterlaten, zijn meestal niet degenen met de beste openingszin. Het zijn de mensen die je een goed gevoel over jezelf geven.