ASML flink hoger in AEX na cijfers, AkzoNobel in het rood

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst gesloten, mede geholpen door een stevige plus voor ASML dat met goed ontvangen resultaten kwam. Ook sectorgenoten ASMI en Besi stonden bij de winnaars. Verfproducent AkzoNobel opende eveneens de boeken en bungelde onderaan bij de hoofdfondsen op het Damrak.

ASML was koploper met een plus van 5,6 procent. De chipmachinemaker behaalde in het vierde kwartaal en over heel 2024 een recordomzet. Ook kreeg het bedrijf uit Veldhoven in het afgelopen kwartaal veel meer nieuwe orders binnen dan verwacht. Volgens topman Christophe Fouquet blijft AI de belangrijkste aanjager van de groei in de sector. Dat levert volgens hem zowel kansen als risico's op. Voor dit jaar rekent ASML op een verdere omzetgroei. Besi en ASMI wonnen tot 3,2 procent.

Eerder deze week stonden de chipfondsen juist nog sterk onder druk door onrust bij beleggers na de lancering van de goedkope chatbot van de Chinese AI-startup DeepSeek, die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT. Dat kan gevolgen hebben voor de vraag naar halfgeleiders van westerse producenten.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 904,94 punten. Door de koersverliezen van de chipbedrijven zakte de hoofdgraadmeter maandag nog ruim onder de 900 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 835,32 punten. De beurs in Frankfurt klom 1 procent en Londen ging 0,3 procent omhoog. Parijs leverde 0,3 procent in.