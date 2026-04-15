ASML grote verliezer op Damrak ondanks hogere omzetverwachting

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML was woensdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel ruim 4 procent lager. Het Veldhovense concern kondigde aan voor dit jaar op een hogere omzet te rekenen dan eerder aangegeven. Maar de koersbeweging van het aandeel laat zien dat deze stap grotendeels door beleggers werd verwacht. Volgens sommige analisten zijn de nieuwe prognoses van ASML eigenlijk aan de voorzichtige kant.

Het Veldhovense concern profiteert van de forse investeringen van techbedrijven in nieuwe datacenters voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daardoor is de vraag naar chips groter dan wat fabrikanten kunnen leveren. Tegelijkertijd houdt ASML echter ook rekening met gesprekken over nieuwe exportbeperkingen.

ASML was met afstand de grootste daler bij de hoofdfondsen aan het Damrak. De AEX ging 0,4 procent lager de handel uit op 1015,57 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, ging wel omhoog. Die graadmeter steeg 0,4 procent naar 1016,38 punten.