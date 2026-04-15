Ambtenaren verwachten dat geluidsregels Schiphol kunnen doorgaan

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 17:54
DEN HAAG (ANP) - Regels die Schiphol op papier stiller moeten maken, kunnen volgens ambtenaren doorgaan ondanks een recente uitspraak van de Raad van State. De hoge bestuursrechter vernietigde vorige maand een zogeheten Luchthavenverkeerbesluit, maar de ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denken dat die kritiek niet slaat op een nieuw besluit waar ze aan werken.
Het besluit dat de Raad van State vernietigde, was een poging om snel een maximumaantal van 478.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol vast te leggen. Het nieuwe besluit waar het ministerie nog aan werkt, bevat daarnaast ook andere regels. Het zet "drie sloten op de deur", zei een van de ambtenaren in een uitleg aan Tweede Kamerleden.
De bedoeling is dat het nieuwe besluit op 1 november ingaat. In de tussentijd heeft de uitspraak van de Raad van State ook geen gevolgen voor het aantal vluchten, meldde de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eerder al. De inspectie valt terug op een gedoogsituatie die eerder ook al gold.
