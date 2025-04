ASML houdt ondanks heffingen VS vast aan verwachtingen 2025

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML houdt ondanks Amerikaanse importheffingen vast aan zijn verwachtingen voor 2025. Het Veldhovense bedrijf rekent dit jaar nog altijd op een omzet tussen de 30 miljard en 35 miljard euro. Maar topman Christophe Fouquet zegt ook dat de importheffingen in de Verenigde Staten voor grotere onzekerheid hebben gezorgd over de economie. "En de situatie zal nog een tijd dynamisch blijven", zegt hij in een toelichting op de resultaten van het eerste kwartaal.

De omzet kwam in die periode uit op ruim 7,7 miljard euro. Dat was in lijn met de verwachtingen van het bedrijf, maar minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Ook het aantal nieuwe orders viel terug tot een waarde van net geen 4 miljard euro, tegenover 7,1 miljard euro in het slotkwartaal van 2024. Het bedrag was ook lager dan analisten gepeild door Bloomberg in doorsnee hadden verwacht. De winstgevendheid steeg doordat ASML relatief veel van zijn geavanceerdste machines verkocht.