Rechter VS botst met regering-Trump over 'vergisuitzetting'

GREENBELT (ANP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse rechter heeft uitgehaald naar de regering-Trump in de zaak van Kilmar Abrego Garcia, die onterecht is uitgezet naar El Salvador. Er zou te weinig worden ondernomen om hem terug te halen. "Tot nu toe blijkt uit het dossier dat er niets is gedaan", hield de rechter in Maryland een overheidsadvocaat voor. "Helemaal niets."

De Salvadoraan Garcia had in de VS een beschermde status, maar desondanks zetten de autoriteiten hem vorige maand op het vliegtuig. Hij belandde vervolgens in een megagevangenis. De regering erkende later dat zijn uitzetting het gevolg was van een administratieve fout, maar dat leidde niet tot zijn vrijlating.

Het Hooggerechtshof oordeelde vorige week dat de overheid de terugkeer van Garcia alsnog moet "faciliteren". Daarna ontstond discussie over wat faciliteren hier precies betekent. Justitieminister Pam Bondi zei dat het aan El Salvador is om Garcia te laten gaan. "Als ze hem willen terugsturen, zouden we dat faciliteren, bijvoorbeeld door een vliegtuig ter beschikking te stellen."