Chinese economie groeide in eerste kwartaal met 5,4 procent

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese economie is in het eerste kwartaal met 5,4 procent gegroeid, zo bleek woensdag uit cijfers, wat de verwachtingen overtrof. Ook in het laatste kwartaal van 2024 groeide de economie met 5,4 procent.

Beijing streeft dit jaar naar een economische groei van ongeveer 5 procent. Analisten noemen die doelstelling ambitieus, gezien de aanhoudende vastgoedcrisis, de zwakke binnenlandse vraag en de ingrijpende heffingen op Chinese goederen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De autoriteiten in China hebben herhaaldelijk gezegd dat het land voldoende beleidsruimte heeft om de groei te ondersteunen. Ze hebben beloofd de rentetarieven te verlagen en de reserveverplichting, de hoeveelheid geld die banken in reserve moeten houden, op een passend moment te verlagen.