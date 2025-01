ASML-topman: we moeten wennen aan nieuwkomers op AI-markt

VELDHOVEN (ANP) - De maatschappij kan maar beter wennen aan nieuwkomers op de markt voor kunstmatige intelligentie (AI) die voor opschudding zorgen, zegt topman Christophe Fouquet van chipmachinemaker ASML. Eerder deze week baarde de Chinese chatbot DeepSeek opzien met prestaties die vergelijkbaar zijn met ChatGPT tegen een fractie van de kosten. Volgens Fouquet zijn juist dit soort innovaties nodig om van AI een succes te maken.

"Misschien was het voor jullie deze week een verrassing dat er een nieuw bedrijf kwam dat wil concurreren, maar daar moeten we aan wennen", zei Fouquet, zonder DeepSeek bij naam te noemen. "Er zullen meer bedrijven bijkomen die willen concurreren. Als AI wil slagen, zullen de kosten en het energieverbruik omlaag moeten. Dat kan alleen maar met innovatie", sprak hij bij een persconferentie over de jaarresultaten.

ASML zakte begin deze week op de beurs door zorgen over de gevolgen van DeepSeek, omdat die met minder rekenkracht resultaten boekt en zo voor twijfel zorgt over investeringen in chips.

Fouquet benadrukte dat innovaties in AI voor meer kansen kunnen zorgen, omdat ze het gebruik van AI-toepassingen verder doen groeien en voor "meer volume" zorgen. "Onze sector heeft de middelen om innovatie aan te jagen", zei hij.