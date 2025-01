Duurzame fondsen gedumpt, beleggers willen meer rendement

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Beleggers keren duurzame fondsen steeds meer de rug toe. In het vierde kwartaal van vorig jaar stroomde maar liefst 7,3 miljard euro weg uit beleggingsfondsen met de strengste duurzaamheidsregels van de Europese Unie, meldt onderzoeksbureau Morningstar. Dit is ruim twee keer zoveel als in het derde kwartaal en het hoogste bedrag ooit. Het was het vijfde opeenvolgende kwartaal van terugtrekkend kapitaal, aldus Morningstar.

Volgens de onderzoekers geven investeerders de voorkeur aan conventionele aandelenstrategieën, die afgelopen jaar veel meer geld opleverden. Duurzame fondsen, vooral die gericht op ecologie en hernieuwbare energie, hadden vaak te maken met tegenvallende prestaties. De groene fondsen waar beleggers nu uitstappen zijn beleggingsfondsen die volgens de EU-regels volledig gericht moeten zijn op duurzame investeringen en die een meetbare positieve impact op het milieu zouden moeten hebben.