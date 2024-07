Steunfonds Oekraïne krijgt weer 4,2 miljard euro voor wederopbouw

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor het storten van nog eens bijna 4,2 miljard euro in het speciale steunfonds voor het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Als de regeringsleiders van de Europese Unie instemmen, is er sinds de oprichting van het steunfonds in totaal 12 miljard Europees geld voor beschikbaar gesteld.

"Oekraïners hebben functionerende scholen en ziekenhuizen nodig, toegang tot water en elektriciteit, treinen, wegen en bruggen om het land draaiende te houden", zei voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Het Europese steunfonds moet daarbij helpen.

Het storten van geld in het steunfonds is afhankelijk van het voldoen door Oekraïne aan de vooraf afgesproken voorwaarden. Dat doet Oekraïne vooralsnog. "Ondanks alle ontberingen voert Oekraïne belangrijke hervormingen door om zich te herstellen en verder te gaan op de weg naar de Europese Unie", zegt Von der Leyen. Ze heeft er alle vertrouwen in dat de regeringsleiders instemmen met de extra betaling.