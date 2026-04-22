ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ASML wil met Europese techconcerns lobbyen voor sterkere sector

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 12:57
VELDHOVEN (ANP) - ASML is van plan met andere Europese technologiebedrijven te lobbyen voor een sterkere techsector in de Europese Unie. Volgens de top van de chipmachinemaker is het een "enorme rode vlag" dat slechts 1 procent van alle apparatuur die ASML verkoopt naar Europese klanten gaat.
ASML zal samen met Airbus, Nokia, Ericsson, SAP en Siemens optrekken, zei topman Christophe Fouquet op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. Ze zijn volgens Fouquet van plan samen "ideeën aan te dragen en verzoeken te doen" voor een sterkere technologiesector in Europa. Fouquet zei ook dat ASML meer verantwoordelijkheid voelt om Nederland, de Europese Commissie en invloedrijke landen als Frankrijk en Duitsland te wijzen op het belang van een sterk "ecosysteem" rondom de halfgeleidersector.
loading

POPULAIR NIEUWS

8 soorten mannen die een verstandige vrouw herkent en vermijdt

Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: ’Goedkoper en beter dan afslankmedicatie’

De ‘onkreukbare’ koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

Loading