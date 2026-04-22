Nationaal Herseninstituut komt met gouden tip om af te vallen: ’Goedkoper en beter dan afslankmedicatie’

Wie stopt met 's avonds snacken op de bank kan wel drie kilo per maand kwijtraken, wijst nieuw onderzoek van het Nederlands Herseninstituut uit. Daarover bericht De Telegraaf.
Een te hoge bloedsuikerspiegel keert binnen een paar dagen al terug naar normale waarden, wanneer we chips, koeken en worst na ons diner laten staan. Volgens onderzoekers komt dat omdat cellen in ons brein dan beter functioneren. Ander voordeel volgens hen: goedkoper en beter dan afslankmedicatie die geen blijvend resultaat oplevert.
Maag-darm-as
"Mensen denken dat hun maag de oorzaak is", aldus onderzoeker Han Jiao van het Nederlands Herseninstituut. "Maar overgewicht is een ziekte die in het brein ontstaat. En er is te weinig aandacht voor effecten op de hersenen
."