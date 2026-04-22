Nep-viagra pillen die te goed werken: je erectie stopt niet meer

door Pieter Immerzeel
woensdag, 22 april 2026 om 6:05
Online zijn gevaarlijke “potentiepillen” te koop die als onschuldig voedingssupplement worden aangraden, maar in werkelijkheid een receptplichtig medicijn bevatten. Het gaat onder meer om producten met de namen “Vigor King”, “Pro Naturals” en “Night Longer”, die worden aangeboden als natuurlijke middelen tegen erectieproblemen. Een van de effecten kan een erctie zijn die niet mere stopt
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat in de pillen de werkzame stof Sildenafil is verwerkt, bekend als het hoofdbestanddeel van Viagra. Dat middel is in de EU alleen toegestaan als geneesmiddel op recept, en mag niet in voedingssupplementen of “kruidenpillen” worden gestopt. Het gevaar: gebruikers weten niet wat ze slikken, kennen hun eigen medische risico’s niet en krijgen geen arts die meekijkt naar dosering en mogelijke interacties met andere medicijnen.
De Duitse autoriteiten waarschuwen voor ernstige bijwerkingen zoals een plotselinge bloeddrukdaling, hartkloppingen, pijn op de borst, ademhalingsproblemen, maag‑ en darmklachten en stoornissen van het gezichtsvermogen. Ook een langdurige, pijnlijke erectie (priapisme) behoort tot de risico’s; in het ergste geval kan dat blijvende schade aan het penisweefsel veroorzaken.
Omdat de opgegeven bedrijven achter de pillen op de adressen niet traceerbaar zijn, is een klassieke terugroepactie nauwelijks mogelijk. Consumenten wordt dringend aangeraden deze producten niet te kopen en eventuele verpakkingen via het restafval weg te gooien.

