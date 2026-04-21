Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

psychologie
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 21 april 2026 om 16:48
Het aardige van ons geheugen is dat het beter is in het vastleggen van dingen die leuk waren dan in dingen die helemaal niet leuk waren. Denk maar eens na over die ene vakantie waarin het eigenlijk steeds regende. Dat is niet wat je herinnert. Je herinnert je dat ene dinertje. Nadenken over het verleden blijkt geen sentimentele luxe, maar een eenvoudige manier om onszelf dankbaarder en gelukkiger te maken.

Waarom nostalgie werkt

Psychologen noemen die warme blik terug “nostalgie”: het terughalen van betekenisvolle momenten, vaak met andere mensen in de hoofdrol. Oude liedjes, foto’s, geuren of vertrouwde plekken kunnen zo’n golf van herinneringen op gang brengen. In recente studies bleek dat mensen die zich vaker nostalgisch voelen, ook meer dankbaarheid rapporteren – zelfs nog maanden later. Laat je mensen bewust naar een nostalgisch lied luisteren, dan stijgt direct zowel hun gevoel van verbondenheid als hun gevoel van dankbaarheid.

De sociale schakel

De kern zit in verbondenheid. Nostalgische herinneringen gaan zelden over prestaties, maar bijna altijd over mensen met wie we ons leven delen. Door terug te denken aan die steun, vriendschap of liefde, verschuift onze aandacht van wat ontbreekt naar wat er al is. Dat gevoel van erbij horen – sociale “connectedness” – blijkt precies de schakel die nostalgie omzet in meer dankbaarheid. En dankbaarheid hangt op zijn beurt samen met meer optimisme, betere relaties en een sterker gevoel van zingeving.

Een kleine oefening

Het mooie: je hoeft er geen dankbaarheidsdagboek voor te kopen. Eén nummer uit je middelbareschooltijd, een oude vakantiefoto of de geur van het eten van je grootouders kan al genoeg zijn. Kies zo’n herinnering, ga er even rustig voor zitten en vraag jezelf: voor wie of wat in dit moment ben ik nu eigenlijk dankbaar? De wetenschap suggereert dat zulke kleine tijdreizen een verrassend krachtig middel zijn tegen de reflex om vooral te zien wat er ontbreekt.

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: 'Let extra goed op'

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Iran pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's

