Trump verlengt bestand, haalt nieuwe troepen, dus wat wil hij echt?

President Donald Trump heeft het staakt-het-vuren met Iran verlengd, een dag voor het afliep, terwijl vredesonderhandelingen in Pakistan muurvast zitten. Tegelijk kondigt hij nieuwe troepenaanvoer aan in het Midden-Oosten. Wat zit er werkelijk achter deze gemengde signalen van de Amerikaanse president? De FT weet het ook niet....

Trump maakte de verlenging bekend via een post op Truth Social. Hij volgt daarmee een verzoek op van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif en legerleider Asim Munir, die bemiddelen tussen Washington en Teheran. De oorlog , nu acht weken oud en gestart door de VS en Israël, leidde tot een tweewekelijks bestand dat woensdag zou eindigen. Trump houdt de blokkade van Iraanse schepen in de Straat van Hormuz in stand en instrueert zijn leger paraat te blijven, totdat Iran met een 'geünificeerd voorstel' komt. Ondertussen sturen de VS een extra vliegdekschip en troepen – de grootste opbouw sinds 2003 – naar de regio, volgens een Witte Huis-woordvoerder. Vicepresident JD Vance schrapte zijn reis naar Islamabad voor overleg met Iraanse onderhandelaars.

De onderhandelingen stokten na een eerste ronde van 21 uur in de Pakistaanse hoofdstad eerder deze maand. Iran beschuldigt de VS van wapenstilstands-schendingen, zoals het enteren van een Iraans schip voor de kust van Oman, dat Teheran 'piraterij' noemt. Trump reageerde fel: "Iran heeft het bestand herhaaldelijk geschonden!" De Iraanse Revolutionaire Garde dreigt met vergelding tegen Amerikaanse bondgenoten en waarschuwt voor verstoring van de oliewinning. Brent-olie steeg dinsdag bijna 6 procent naar boven de 100 dollar per vat, voor het terugzakte naar 99,15 dollar.