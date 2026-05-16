ASML ziet kansen in India en gaat helpen bij bouw chipfabriek

DEN HAAG (ANP) - ASML gaat het Indiase Tata Electronics helpen bij het opzetten van een chipfabriek, een van de eerste in het Aziatische land. Dat hebben de bedrijven bekendgemaakt tijdens het tweedaagse bezoek van de Indiase premier Narendra Modi aan Nederland.

Voor de Veldhovense chipmachinefabrikant is India een interessante nieuwe markt. Vandaar dat ASML maar wat graag helpt met bijvoorbeeld het trainen van mensen in India. Zaterdag is in Nederland meteen een overeenkomst ondertekend. Die is nog erg vrijblijvend. Maar door de komst van de nieuwe fabriek kan ASML op den duur waarschijnlijk wel lucratieve nieuwe orders voor chipmachines tegemoetzien.

Tata Electronics behoort net als staalproducent Tata Steel en autoconcern Tata Motors tot het Tata-conglomeraat. De onderneming wil in Dholera, in de westelijke deelstaat Gujarat, India's eerste commerciële fabriek voor zogenoemde 300-millimeterchips neerzetten. Die chips zijn bedoeld voor gebruik in de automobielsector en mobiele apparaten. Ze moeten ook gebruikt kunnen worden voor toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI).

Grote plannen

India heeft echter grotere plannen met chips. Het land wil dat er minstens tien geavanceerde chipfabrieken in het land komen, heeft premier Modi in februari gezegd bij de opening van een assemblagefabriek van het Amerikaanse chipconcern Micron Technology in Sanand.

ASML-topman Christophe Fouquet vindt de Indiase ambities erg interessant. "India's snelgroeiende halfgeleidersector vertegenwoordigt veel veelbelovende kansen, en we zijn toegewijd aan het aangaan van langetermijnpartnerschappen in de regio", laat hij weten. "We zijn verheugd en vereerd om onze technologische expertise bij te dragen en om talent in India te helpen ontwikkelen."

Tijdens het bezoek van Modi tekenen Nederland en India ook een overeenkomst die erop is gericht de samenwerking tussen de landen te versterken op het gebied van onder meer handel, veiligheid, watermanagement en nieuwe technologie. Ook behelst de afspraak dat er meer overleg komt tussen regeringsleiders, ministers en hoge ambtenaren van de twee landen.