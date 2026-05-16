Grote anti-immigratie- en pro-Palestijnse demonstraties in Londen

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 18:20
LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Tienduizenden mensen zijn in Londen op de been voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die gelijktijdig bezig is. De politie heeft naar eigen zeggen te maken met de grootste operatie in jaren om de openbare orde te handhaven.
Er zijn 4000 agenten ingezet om de demonstraties ordelijk te laten verlopen. Kort nadat beide marsen waren begonnen, meldde de politie dat er elf arrestaties waren verricht voor diverse overtredingen.
De anti-immigratiemars wordt georganiseerd door de radicaalrechtse activist Stephen Yaxley-Lennon, beter bekend als Tommy Robinson. Bij die demonstratie zijn veel Britse en Engelse vlaggen te zien.
De regering verbood voor de demonstratie elf "buitenlandse extreemrechtse opruiers" de toegang tot het land.
Een eind verderop is een grote pro-Palestijnse demonstratie bezig, waarbij ook tegenstanders van de anti-immigratiemars zich hebben aangesloten. Er zijn daar onder meer leuzen te horen gericht tegen het Israëlische leger.
