ASR maakt investeringen in defensie-industrie mogelijk

UTRECHT (ANP) - Verzekeraar ASR overweegt te investeren in de Nederlandse defensie-industrie. De verzekeraar heeft een beleidswijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt onder "strikte voorwaarden" te kunnen investeren in Nederlandse bedrijven of activiteiten die verbonden zijn met de defensie-industrie. De beslissing volgt volgens ASR op een oproep van de Nederlandse overheid aan institutionele beleggers om investeringskapitaal beschikbaar te stellen om de Europese defensie-industrie te versterken.

Die strikte voorwaarden zijn onder meer dat het moet gaan om in Nederland gevestigde bedrijven, die niet gelinkt kunnen worden aan de productie of distributie van "controversiële wapens" of vuurwapens voor gewone burgers. Ook mogen de bedrijven niet leveren aan landen met een hoog risico. Daarnaast heeft elk investeringsvoorstel goedkeuring nodig van het management en vindt jaarlijks monitoring plaats.