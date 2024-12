Forensische opsporing ter plaatse op Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van de forensische opsporing van de politie zijn maandagochtend aanwezig op de Tarwekamp om sporen veilig te stellen. Dat zeggen de politie en de veiligheidsregio.

Op beelden is te zien dat de politie in de nacht van zondag op maandag een jerrycan heeft veiliggesteld. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen.

Een ANP-verslaggever ter plaatse ziet dat er maandagochtend nog altijd veel politie op de been is. Twee kranen halen puin van een stapel. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er nog altijd een klein gedeelte is dat de hulpverleners nog niet hebben kunnen doorzoeken.