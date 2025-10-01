ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Asscher en Heerts: FNV moet weer bestuurbaar worden

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 11:02
anp011025110 1
UTRECHT (ANP) - De tijdelijke toezichthouders van de FNV, Lodewijk Asscher en Ton Heerts, zijn woensdag met voorstellen gekomen om de grootste vakbond van Nederland "weer bestuurbaar" te maken. Ze pleiten voor een duidelijkere verdeling van bevoegdheden van organen in het vakbondsbestuur. De twee prominenten waren in juni aangesteld om de rust terug te brengen bij FNV na een grote bestuurscrisis eerder dit jaar.
De voorstellen moeten onder meer een einde maken aan "machtsspelletjes" binnen de bond. Die zouden een gevolg zijn van een onduidelijke verdeling van bevoegdheden en slechte rolvastheid. Daarbij is de afstemming tussen Ledenparlement en sectorraden volgens Asscher en Heerts "onder de maat". Ook wordt in een persverklaring gesproken van een "verstikkend wantrouwen" tussen verschillende onderdelen van de FNV. "Ongepast/grensoverschrijdend gedrag wordt niet gecorrigeerd en procedures hiervoor worden niet nageleefd."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

san-francisco-woman-taylor-humphrey-112413225

Knettergek: aanstaande ouders huren 'babynaam-consultant' in voor 30.000 dollar

Loading