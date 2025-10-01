Asscher en Heerts: FNV moet weer bestuurbaar worden

UTRECHT (ANP) - De tijdelijke toezichthouders van de FNV, Lodewijk Asscher en Ton Heerts, zijn woensdag met voorstellen gekomen om de grootste vakbond van Nederland "weer bestuurbaar" te maken. Ze pleiten voor een duidelijkere verdeling van bevoegdheden van organen in het vakbondsbestuur. De twee prominenten waren in juni aangesteld om de rust terug te brengen bij FNV na een grote bestuurscrisis eerder dit jaar.

De voorstellen moeten onder meer een einde maken aan "machtsspelletjes" binnen de bond. Die zouden een gevolg zijn van een onduidelijke verdeling van bevoegdheden en slechte rolvastheid. Daarbij is de afstemming tussen Ledenparlement en sectorraden volgens Asscher en Heerts "onder de maat". Ook wordt in een persverklaring gesproken van een "verstikkend wantrouwen" tussen verschillende onderdelen van de FNV. "Ongepast/grensoverschrijdend gedrag wordt niet gecorrigeerd en procedures hiervoor worden niet nageleefd."