Musk wil met xAI een rivaal van Wikipedia opzetten: Grokipedia

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 11:03
anp011025111 1
PALO ALTO (ANP/DPA) - Elon Musk werkt met zijn start-up xAI aan een concurrent voor Wikipedia. Hij kondigde in posts op zijn socialemediaplatform X plannen aan voor een nieuw platform genaamd Grokipedia.
Musk, tevens bekend als topman van autofabrikant Tesla, zei dat de nieuwe dienst een "enorme verbetering" zou zijn vergeleken met de al bestaande online-encyclopedie. De artikelen van Wikipedia worden door vrijwilligers geschreven en bewerkt. Musk lijkt dat met kunstmatige intelligentie te willen doen. Verdere details noemde hij niet.
De miljardair beschuldigt Wikipedia al lange tijd van politieke vooringenomenheid en beweert dat het platform linkse opvattingen weerspiegelt. Musk zelf is de laatste tijd steeds meer opgeschoven naar rechtse standpunten.
De naam Grokipedia is afgeleid van xAI's chatbot Grok. Musk heeft eerder gezegd dat Grok "maximaal op zoek naar de waarheid" is. Grok heeft de afgelopen maanden voor ophef gezorgd om antisemitische uitlatingen van de chatbot.
