Burgemeester: gerichte dreiging tegen Oktoberfest München

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Er is sprake van een gerichte dreiging tegen het Oktoberfest in München. Dat zegt de burgemeester van die stad. De vermoedelijke verdachte is overleden, meldt de politie. Een andere persoon wordt nog vermist, al vormt deze persoon geen bedreiging. Het festivalterrein blijft tot het eind van de middag dicht.

In het noorden van München rukten hulpdiensten vroeg op woensdagmorgen in groten getale uit, nadat in een woonhuis knallen en schoten gehoord werden, waarna de woning in brand vloog. De politie nam aanvankelijk aan dat het ging om een conflict in familiale sfeer, maar schaalde snel op toen explosieven werden aangetroffen. Volgens Duitse media zou het gaan om boobytraps, al heeft de politie dat nog niet bevestigd. Wel is zeker dat de explosievendienst ter plaatse is.

De vermoedelijke verdachte zou gewond zijn aangetroffen bij een nabijgelegen meer en zijn overleden, aldus de Süddeutsche Zeitung. Diverse ov-lijnen zijn stilgelegd, met grote verkeershinder tot gevolg.