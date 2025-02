AstraZeneca schrapt Britse vaccinfabriek na gedoe steun overheid

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De grote farmaceut AstraZeneca ziet af van de bouw van een nieuwe vaccinfabriek in het Verenigd Koninkrijk ter waarde van 450 miljoen pond (omgerekend bijna 540 miljoen euro) vanwege een conflict met de Britse Labour-regering over de hoeveelheid staatssteun voor het project. De fabriek zou eigenlijk in Liverpool worden gebouwd.

Volgens AstraZeneca verlaagde Labour het bedrag aan steun dat eerder was toegezegd door de vorige Conservatieve regering. "Verschillende factoren hebben dit besluit beïnvloed, waaronder timing en de verlaging van het definitieve aanbod in vergelijking met het voorstel van de vorige regering", aldus het bedrijf.

De stap van AstraZeneca is een tegenvaller voor de Labour-regering van premier Keir Starmer die juist de economie wil stimuleren door bedrijfsinvesteringen. De fabriek van AstraZeneca werd gezien als een teken van vertrouwen van de farmaceutische industrie in het Verenigd Koninkrijk.

Onaantrekkelijke plaats

De Conservatieve Partij zegt dat Labour met plannen voor hogere belastingen voor bedrijven investeerders afschrikt. Het Verenigd Koninkrijk is volgens de oppositiepartij daardoor een onaantrekkelijke plaats voor investeringen. "In dezelfde week dat ze over groei praatten, lijkt Labour een deal met AstraZeneca te hebben verknald", aldus de partij.

In de nieuwe faciliteit wilde AstraZeneca onderzoek naar vaccins doen en die daar ook produceren. De fabriek zou dan draaien op duurzame stroombronnen.