Politie gaat in ontvoeringszaak Breda uit van gerichte actie

BREDA (ANP) - De politie vermoedt dat de ontvoering van afgelopen nacht in Breda een gerichte actie was, laat een woordvoerster zaterdagmiddag weten. Waarschijnlijk kenden het 24-jarige slachtoffer en de verdachten elkaar. Van het slachtoffer ontbreekt nog altijd ieder spoor.

De 24-jarige man werd rond middernacht door meerdere mensen in een busje meegenomen vanaf een parkeerterrein bij sportcomplexen in Breda. De verdachten droegen zwarte kleding en bivakmutsen en zouden vuurwapengevaarlijk zijn, aldus de politie. Omdat het slachtoffer afhankelijk is van niet nader genoemde medicatie, maken zijn familie en de politie zich grote zorgen over zijn gezondheid.

Over de toedracht van de ontvoering is nog niets bekend. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend sporenonderzoek uitgevoerd op het parkeerterrein bij de Dr. Schaepmanlaan en de Burgemeester de Manlaan. Ook zijn getuigen gehoord. De politiewoordvoerster kan geen details kwijt over wie deze getuigen zijn, alleen dat ze het incident "hebben gezien".