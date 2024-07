Audi vindt ondanks slechte cijfers weg omhoog terug

INGOLSTADT (ANP/DPA) - Het Duitse automerk Audi heeft in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk minder winst gemaakt, maar lijkt na een matig eerste kwartaal de weg terug omhoog te hebben gevonden. De omzet in het tweede kwartaal lag bijna weer op het niveau van vorig jaar.

Audi maakte in de eerste zes maanden van dit jaar 1,1 miljard euro minder winst, terwijl de omzet met 3,2 miljard euro kelderde. Toch is financieel topman Jürgen Rittersberger niet ontevreden. "We hebben een inhaalslag kunnen maken."

Het autobedrijf uit Ingolstadt kampte in de eerste maanden van 2024 met leveringsproblemen voor onderdelen van motoren, maar volgens Rittersberger zijn de fabrieken inmiddels weer "zeer goed bevoorraad". Hij verwacht dat de productie in het derde kwartaal weer normaal zal zijn.