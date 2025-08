Wat is de populairste chatbot in Nederland en wie betaalt er eigenlijk voor?

De slimme chatbot ChatGPT verovert Nederland in razendsnel tempo. Ruim vier op de tien Nederlanders maakt inmiddels gebruik van de kunstmatige intelligentie van OpenAI, blijkt uit nieuw onderzoek van marktanalysebureau Telecompaper. Toch betalen maar weinig gebruikers voor de dienst: de meeste mensen hebben genoeg aan de gratis versie.

Jongeren en hogeropgeleiden

ChatGPT blijkt vooral populair onder jongeren en hogeropgeleiden. Zij schakelen de chatbot regelmatig in voor studie, werk of om snel iets op te zoeken. Ouderen en praktisch opgeleiden blijven juist achter in het gebruik.

Het onderzoek, dat in april, mei en juni werd uitgevoerd onder 1800 Nederlandse consumenten, laat zien dat de AI-chatbot in korte tijd een vaste plek heeft gekregen in het dagelijks leven van veel mensen.

Kantoorsoftware

Ook opvallend: vrouwen gebruiken ChatGPT iets vaker dan mannen. Mannen kiezen juist wat vaker voor andere AI-tools zoals Microsoft Copilot of Google Gemini, die vaak al zijn geïntegreerd in kantoorsoftware op het werk.

Het gebruik van de chatbot is niet alleen wijdverspreid, maar ook intensief. Meer dan twee derde van de gebruikers zet ChatGPT minstens één keer per week in. Toch betaalt slechts 13 procent voor een Plus-abonnement. De gratis versie biedt voor de meesten genoeg functionaliteit.

AI-chatbots zoals Perplexity en Claude zijn in Nederland nog nauwelijks doorgedrongen. Volgens Telecompaper komt dat vooral doordat mensen simpelweg niet weten dat deze alternatieven bestaan. Voorlopig blijft ChatGPT dus met ruime voorsprong de bekendste en meest gebruikte AI-tool in Nederland.

Veiligheid en privacy

Er zijn ook zorgen rondom het gebruik van AI. Zo deelden sommige mensen onbewust hun gesprekken met ChatGPT via een publieke link. Die gesprekken waren vervolgens via Google vindbaar, soms met gevoelige of persoonlijke informatie erin.

OpenAI heeft inmiddels actie ondernomen: de deelknop is verwijderd en het bedrijf werkt samen met zoekmachines om deze links op te sporen en te verwijderen.

Het AI-bedrijf waarschuwt gebruikers expliciet dat er grenzen zijn aan de privacy. “Gesprekken met ChatGPT zijn niet vertrouwelijk, zoals bij een arts of advocaat”, aldus OpenAI. Het bedrijf raadt gebruikers aan goed na te denken over welke informatie ze delen met de chatbot.